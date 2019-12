DÃ©cÃ¨s de GaÃ¯d Salah: Abdel Fattah Al-Sissi prÃ©sente des condolÃ©ances Ã  l'AlgÃ©rie

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a présenté lundi ses condoléances à l'Algérie "président, gouvernement et peuple", suite au décès du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP). "Je présente mes condoléances les plus sincères à l'Algérie, pays frère, président, gouvernement et peuple, suite au décès du regretté Ahmed Gaid Salah, Chef d'état-major de l'ANP", a écrit le président égyptien sur son compte Facebook.

Le défunt était "une personnalité digne de respect et de considération pour les efforts qu'elle a consenti en vue de concrétiser la stabilité en Algérie, pays frère", a ajouté M. Al-Sissi, mettant en avant le rôle du défunt dans l'organisation de l'élection présidentielle, qu'il a qualifié d'"expérience démocratique extraordinaire". Le président égyptien a également présenté ses condoléances à la famille du défunt priant "Allah de l'accueillir en son vaste paradis et de vous inspirer patience". Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah est décédé, lundi matin , des suites d'un arrêt cardiaque en son domicile à l'âge de 80 ans. (APS)