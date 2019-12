MusÃ©e Ahmed Zabana d'Oran: Des ateliers pour des vacances studieuses

Les enfants sont conviés à prendre part à des ateliers pédagogiques et récréatifs au musée national Ahmed Zabana. L’initiative vise à mettre en exergue le rôle du musée dans la culture et l'éducation des jeunes générations, en leur faisant connaître l'histoire du pays, en les motivant à visiter les musées et à développer leur goût artistique.

L'activité constitue une opportunité de faire découvrir les différentes collections du musée remontant jusqu'à la préhistoire, en plus de cours sur l'histoire du musée Ahmed Zabana.

Le programme comprend des ateliers sur l'art rupestre en Algérie, les mosaïques et des présentations visuelles des collections de ce musée, ainsi que des cours de peinture et de coloriage, la narration de contes du patrimoine algérien et des lectures en arabe et en français. En outre, des activités ludiques sont organisées autour de jeux de réflexion ou puzzle conçus par l'établissement et portant sur l'assemblage de morceaux d'objets.

Rédaction Web