Le tribunal de Sidi Mâ€™Hamed : Le procÃ¨s du P-DG de Cevital programmÃ© cette semaine

Le procès du P-DG du groupe Cevital, Issad Rebrab est programmé dans la semaine en cours ,au niveau de la chambre correctionnelle du tribunal de Sidi M’Hamed, a –t-on appris, de source judiciaire. L’homme d’affaires est poursuivi les chefs d’accusation de « fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation d’équipements importés et importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires ». Il a été placé en détention provisoire, le 23 Avril dernier, par le juge d’instruction prés le tribunal de Sidi M’Hamed, pour soupçon de surfacturation à l’importation de la machine EVCON , spécialisée dans la production d’eau ultra-pure, un prototype conçu par la filiale du groupe Cevital EVCON Industry. L’enquête a été menée par la Section de Recherches du Groupement Territorial de la Gendarmerie Nationale de la Wilaya d’Alger.

Les investigations ont porté sur l’importation de la presse pour plaques sandwich d’EVCON destiné à produire les membranes. Les équipements ont été bloqués par les services des douanes, pour « « surfacturation » sur la valeur de cet équipement. Le groupe Cevital avait précisé dans un communiqué, que « l’affaire d’Issad Rebrab n’est ni une affaire de corruption, ni de détournement, ni de dilapidation de deniers publics ». Des pratiques qui sont contraires à notre éthique et à nos valeurs , .Cette mesure judiciaire, qui concerne uniquement une des nombreuses filiales de Cevital, la société EvCon Industry, est basée, à notre connaissance, sur des allégations de fausses déclarations, de surfacturation et d’importation de matériel usagé, objet d’une plainte des services des Douanes algériennes datant de 2018 , a indiqué le communiqué . Deux demandes de mise en liberté de Rebrab, ont été rejetées par la chambre d’accusation prés la Cour d’Alger.

Neila Benrahal