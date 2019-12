Enseignement supÃ©rieur :Des dizaines de bourses accordÃ©es par la chine

Les étudiants major de promotion des établissements d’enseignement supérieurs désireux de préparer des diplômes d’études supérieurs au sein d’universités chinoises peuvent bénéficier de bourses d’études.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la formation résidentielle à l’étranger au titre de l’année universitaire 2020-2021, un appel à candidatures est ouvert pour l’octroi de bourse dans le cadre du programme de coopération Algéro-Chinoise.

Dans une lettre adressée aux Présidents des conférences régionales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a révélé avoir été destinataire d’une offre de bourses d’études émanant du gouvernement chinois au titre de la prochaine rentrée universitaire. La même correspondance précise que ce programme est destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures en Chine à titre individuel de niveau (Master ou Doctorat). Ils peuvent postuler uniquement aux bourses d’études octroyées par le gouvernement chinois. « Ces bourses couvrent les frais de scolarité, l’assurance médicale, l’hébergement ainsi qu’une allocation mensuelle environ 400 euros », indique la même source.

Les étudiants remplissant les critères d’éligibilité au programme de la formation sont invités à s’inscrire sur le site du Conseil chinois des bourses (Chine Scholarship council) via le lien suivant : http//studyinchina.csc.edu.cn/ /login. La préinscription devra s’effectuer entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. « A cet effet, les concernés trouveront en annexe, en langue nationale, un guide sur les étapes d’inscription à suivre par les postulants », notera encore le département de Tayeb Bouzid.

Notons que le secteur de l’Education figure en pôle position dans les relations de partenariat stratégique global entre nos deux pays. L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, a déclaré récemment que chaque année, trente bourses d’études sont accordées aux Algériens souhaitant poursuivre leurs cursus en Chine tandis qu’une moyenne de 250 étudiants algériens s’inscrit, chaque année, au sein d’universités chinoises.

En effet les relations algéro-chinoises connaissent ces dernières années une densité accrue en matière de coopération au niveau de l’ensemble des secteurs socio-économique, notamment dans le secteur de la formation supérieure et la recherche scientifique où les deux pays ont signé plusieurs accords et conventions. A l’exemple des domaines de la mobilité des doctorants et des enseignants, l’échange de délégations d’experts, la participation dans les séminaires, colloques et journées d’études organisés.

Un intérêt particulier est accordé au volet de la recherche scientifique et du développement technologique dans la mesure où nos deux pays ont manifesté leur volonté d’œuvrer, ensemble, à la mise en place de projets de recherche communs dans plusieurs domaines scientifiques.

Les possibilités de concrétisation du projet de création d'une université internationale ouverte sur le monde pouvant accueillir des étudiants de différents horizons et continents (Afrique, monde arabe, bassin méditerranéen, Amérique, Europe...) en association avec le partenaire chinois, ont été également évoquées lors des différents entretiens e ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tayeb Bouzid et l'ambassadeur de Chine, Li Lianhe.

Sarah Benali Cherif