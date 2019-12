LÃ©gÃ¨re hausse Ã  41.000 DA du salaire mensuel moyen en AlgÃ©rie en 2018 (ONS)

Le salaire net mensuel moyen en Algérie (hors Agriculture et Administration) a été estimé à 41.000 DA en 2018 contre 40.325 DA en 2017, soit une hausse annuelle de 1,6%, a appris l`APS auprès de l`Office national des statistiques (ONS). Le salaire net moyen est composé du salaire brut diminué des différentes retenues (IRG, sécurité sociale et retraite). Par secteur juridique, le salaire moyen mensuel net a été de l'ordre de 57.300 DA dans le secteur public et de 33.400 DA dans le secteur privé national en 2018, soit une différence de 23.900 DA, indiquent les résultats d`une enquête annuelle sur les salaires réalisée par l`ONS en mai 2018. L'enquête a été menée auprès de 748 entreprises composées de 512 sociétés publiques et de 236 sociétés privées nationales de 20 salariés et plus,

représentant toutes les activités hormis l`agriculture et l`administration. « Cette disparités salariale entre les deux secteurs public et privé sont dues, en partie, à l'existence de certaines entreprises publiques importantes en termes d'effectifs avec un système de rémunération avantageux », a indiqué l'Office des statistiques. C'est notamment le cas des entreprises dans les industries extractives (secteur des hydrocarbures et services pétroliers), les activités financières et les transports et communications.

APS / Rédaction Web. L