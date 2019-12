Sondage APS :Le prix Mokhtar-Chergui, en hommage Ã  l'ex-responsable de la rubrique sportive du quotidien El Moudjahid remis au meilleur espoir sportif

L'agence Algérie-Presse-Service (APS) lance mardi son traditionnel sondage Brahim-Dahmani des meilleurs athlètes 2019 qui se sont distingués au cours de l'année touchant à sa fin.

L'APS saisit cette occasion pour mesurer les exploits et les actions de l'ensemble des acteurs du sport algérien. Les organes de la presse nationale et étrangère accrédités en Algérie seront ainsi appelés à choisir les deux meilleurs athlètes (homme et dame) ainsi que le meilleur espoir et la meilleure équipe de l'année.

La formule retenue est celle des différents sondages organisés par l'agence depuis 1977, c'est-à-dire un point pour chaque voix.

La rédaction sportive de l'APS propose, comme à chaque fois, une liste exhaustive, ouverte cependant à d'autres choix, des acteurs du sport ayant marqué cette période.

Le prix Brahim-Dahmani, en hommage au journaliste de l'APS qui a occupé plusieurs postes à la rédaction sportive et au service culturel avant d'être nommé à un poste à l'étranger (Harare, Zimbabwe), disparu en 1987, récompense le meilleur sportif de l'année.

Le prix Abdelkader-Hammani, un des premiers journalistes de la rédaction sportive de la télévision, récompensera la meilleure sportive de l`année, tandis que le prix Mokhtar-Chergui, en hommage à l'ex-responsable de la rubrique sportive du quotidien El Moudjahid, sera remis au meilleur espoir sportif.

Enfin, le prix Abdellah-Benyekhlef, en hommage à l'inimitable animateur des années 1960 et 1970 de la radio Chaîne III, récompensera la meilleure équipe de l'année.

Les lauréats seront connus dans une vingtaine de jours, à l'issue de l'opération de comptage des voix.

Les choix des lauréats doivent parvenir au plus tard le 5 janvier 2020, en précisant le nom de l'organe, aux numéros de fax : 023 56 96 54, 023 56 96 63 ou 023 56 96 47 ou à l'adresse e-mail suivante : apsredsportive2000@gmail.com (APS)

Liste proposée dans le cadre du traditionnel sondage APS Brahim-Dahmani récompensant les meilleurs athlètes de l'année 2019.

Cette liste reste toutefois ouverte en vue de la désignation par les médias d'autres athlètes ne figurant pas sur celle proposée.

---MESSIEURS (Prix Brahim-Dahmani):

- Athlétisme: Taoufik Makhloufi, médaillé d’argent du 1500m aux Mondiaux de Doha (Qatar). Qualifié aux Jeux Olympiques (JO) Tokyo-2020 sur 800 et 1500m.

- Aviron : Kamel Aït-Daoud, deux médailles d'argent au Championnat d'Afrique à Tunis au skiff et double scull, médaillé de bronze au relais skiff mixte des JA et qualifié aux JO-2020.

- Aviron: Sid Ali Boudina, médaillé d'or (skiff légers) et médaillé d'argent (skiff légers 500m) aux Jeux africains (JA) au Maroc, qualifié aux JO-2020.

- Cyclisme: Azzedine Lagab, médaillé d'argent au Championnat d'Afrique (course en ligne) à Baher Dar (Ethiopie), vainqueur du Grand-Prix Chantal-Biya (Cameroun), médaillé d'argent aux Championnats arabes sur route à Alexandrie (Egypte) et qualifié aux JO-2020.

- Haltérophilie: Walid Bidani (+109 kg), médaillé de bronze au mouvement de l'arraché aux Mondiaux de Pattaya (Thaïlande) et champion d'Afrique au Caire (Egypte).

- Karaté-do : Hocine Daïkhi (+84 kg), double médaillé d'argent aux Championnats d'Afrique à Gaborone (Botswana) et JA au Maroc, médaillé de bronze à l'Open de Dubaï (Emirats arabes unis) et d'argent en Coupe de France.

- Lutte : Adem Boudjemline (97 kg), champion d'Afrique de lutte gréco-romaine à Hammamet (Tunisie) et médaillé d’or aux JA au Maroc.

- Lutte : Bachir Sid-Azara (87 kg), champion d'Afrique à Hammamet (Tunisie), médaillé d’or aux JA au Maroc, médaillé d'argent du Grand-Prix Polyak-Imre à Budapest (Hongrie) et médaillé d'argent au Grand-Prix Henri-Deglane à Nice (France).

- Powerlifting : Lyes Boughalem (+120 kg), sextuple champion du monde à Helsingborg (Suède). Détenteur du nouveau record du monde au développé-couché réalisé au Championnat d'Afrique à Potchesftroom (Afrique du Sud) avec 291 kg.

- Voile : Hamza Bouras, médaillé d’or aux Championnats d’Afrique (RSX) à Alger, champion arabe à Alexandrie (Egypte) et qualifié aux JO-2020.

---DAMES (Prix Abdelkader-Hammani):

- Judo : Amina Belkadi (-63 kg), championne d'Afrique à Cape Town (Afrique du Sud) et médaillée d'argent aux JA.

- Karaté-do: Chaîma Midi (-61 kg), vice-championne d'Afrique à Gaborone (Botswana) et médaillée d'or aux JA.

- Voile: Amina Berrichi, championne d’Afrique en RSX à Alger et championne arabe à Alexandrie (Egypte). Qualifiée aux JO-2020.

---ESPOIRS (Prix Mokhtar-Chergui):

- Athlétisme: Mohamed Belbachir, médaille d'or sur 800m aux Jeux mondiaux universitaires à Naples (Italie).

- Athlétisme : Slimane Moula, médaille d’or sur 400m des Championnats méditerranéens des moins de 23 ans en salle à Miramas (France).

- Athlétisme: Melissa Touloum, médaillée d'or sur 5000 m marche des Championnats d'Afrique des moins de 18 et moins de 20 ans à Abidjan (Côte d'Ivoire).

- Escrime: Meriem Mebarki, médaillée d'or au fleuret aux Championnats d'Afrique de jeunes à Alger, médaillée d'or par équipes de l'épreuve mixte (épée, fleuret, sabre) féminine des Championnats méditerranéens de Cagliari (Italie) et médaillée de bronze en individuel.

- Escrime: Yousra Zeboudj, médaillée d'or à l'épée aux Championnats d'Afrique de jeunes à Alger et médaillée d'or par équipes de l'épreuve mixte (épée, fleuret, sabre) féminine des Championnats méditerranéens de Cagliari (Italie).

- Karaté-do : Ayoub Anis Helassa, sacré champion du monde juniors (-55 kg) à Santiago (Chili), médaillé d'argent aux Championnats méditerranéens à Antalya (Turquie) et de bronze aux Championnats arabes à Tunis.

- Karaté-do: Yanis Tas, médaillé d'argent au Championnat d'Afrique (épreuve kata) à Gaborone (Botswana), médaillé de bronze en kumité (-55 kg) aux Championnats méditerranéens à Antalya (Turquie) et médaillé d’argent en Coupe de France seniors à l'âge de 18 ans.

- Lutte : Fatah Benferdjallah (79 kg), champion d'Afrique juniors en lutte libre à Hammamet (Tunisie), médaillé d’or aux JA au Maroc et médaillé de bronze du tournoi de Sassari (Italie).

- Natation : Lilia Sihem Midouni, médaillée d'or sur 100m nage libre, d'argent sur 50m nage libre et 100m papillon et de bronze sur 200m nage libre, 50m papillon et 4x100m nage libre au Championnat d'Afrique à Radès (Tunisie). Médaillée d'argent sur 50, 100 et 200m papillon au Championnat arabe à Casablanca (Maroc).

- Tennis: Youcef Rihane, vice-champion d'Afrique juniors au Maroc, vainqueur de plusieurs tournois internationaux notamment celui de Cap-d'Ail à Nice (France), classé en grade 2. Figure dans le Top 50 du classement mondial des juniors, synonyme de participation à trois tournois de Grand-Chelem (Roland-Garros, Wimbledon et US Open).

---EQUIPES (Prix Abdellah-Benyekhlef):

- Football : sélection algérienne, sacrée championne d’Afrique en Egypte, son second titre

après celui de 1990.

- Handball : GS Pétroliers (dames), vainqueur du quadruplé Coupe-Championnat-Supercoupe d'Algérie-Championnat arabe à Amman (Jordanie).

NB : les athlètes et équipes proposés sont classés par ordre alphabétique de la discipline puis du nom. (APS)