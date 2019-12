DÃ©rapage d'un bus Ã  Tizi Ouzou: Prise en charge complÃ¨te des victimes

Le Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum a affirmé que les autorités avaient été réquisitionnées et tous les moyens nécessaires mobilisés pour la prise en charge des victimes de l'accident de bus, survenu vendredi à Tizi-Ouzou, qui a fait cinq morts et 35 blessés, ont indiqué les services du Premier ministre, samedi, dans un communiqué. M. Boukadoum a chargé le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière de se rendre sur les lieux, pour veiller à la prise de toute les mesures nécessaires en faveur des blessés et être aux côtés des familles des victimes, précise le communiqué. Suite au tragique accident survenu à Oued Falli (sortie ouest de Tizi-Ouzou), ayant fait cinq morts et 35 blessés, dont des enfants, le Premier ministre par intérim exprime, en son nom et au nom du Gouvernement, aux familles des victimes, ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, conclut la même source.

Rédaction Web