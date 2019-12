DÃ©rapage d'un bus Ã  Tizi-Ouzou: Le ministre de la SantÃ© au chevet des blessÃ©s

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, s'est rendu samedi dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'accident de la circulation survenu vendredi soir et qui a coûté la vie à cinq personnes. M. Miraoui qui s'est rendu au centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed où les victimes de l'accident survenu à hauteur d’Oued Fali à la sortie ouest de Tizi-Ouzou, ont été admises, a présenté aux familles des personnes décédées les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et celles du Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum.

Il s'est aussi enquis des conditions d'hospitalisation des blessés, s'assurant que tous les soins nécessaires leur ont été prodigués. Il a aussi rencontré les malades encore hospitalisés et leur a souhaité un prompt rétablissement.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, le ministre de la Santé a assuré que sur les 35 blessés de l'accident admis à l'hôpital, il ne reste plus actuellement que cinq cas qui sont pris en charge et reçoivent les soins médicaux nécessaires. Il a, à cette occasion, remercié les autorités locales et tous les professionnels de la santé qui se sont mobilisés pour la prise en charge des blessés.

Rédaction Web