Tournoi international de Beach-volley Ã  GhardaÃ¯a: Promouvoir la discipline

Douze équipes (paires) masculines nationales et trois de pays étrangers, prennent part à cette joute sportive dont le coup d’envoi a été donné samedi. Initié par la fédération algérienne de volley-ball en collaboration avec la ligue de wilaya, ce rendez-vous a pour but de préparer les différentes sélections participantes en prévision des compétitions continentales et internationales prévues l’année prochaine, notamment les Jeux olympiques, a fait savoir le président de la ligue de volley-ball de la wilaya, Nourdine Loubiri.

Rédaction Web