Promotion du produit algÃ©rien: PrÃ¨s de 60 producteurs et exportateurs en formation

Ces opérateurs économiques ont pris part à une journée de formation sur les techniques d’emballage et d’étiquetage des produits commerciaux, à Ouargla, à l’initiative de la chambre locale du commerce et de l’industrie CCI-Oasis. Cela leur a permis de s’informer, sur les activités d’exportation, le respect des normes de conditionnement et d’emballage appropriées, à la satisfaction des marchés, des modalités et indications, caractéristiques des produits, labels et collerette. Cette initiative s’assigne comme objectifs d’encourager les producteurs et exportateurs locaux à mettre leurs produits sur les marchés extérieurs dans le respect des normes internationales d’emballage et d’étiquetage à l’instar des produits dattiers. Une série de préoccupations rencontrées en matière de conditionnement et d’emballage au niveau de la wilaya, notamment pour la filière dattes, dont le volume d’exportation a connu une tendance à la hausse, explique le directeur de la CCI-Oasis, Sadek Khalil.

Rédaction Web