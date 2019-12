PrÃ¨s de 100.000 candidats au concours national de formation d'assistants en fauteuil dentaire et d'auxiliaires de puÃ©riculture (responsable)

Près de 100 000 candidats ont rejoint, samedi matin, les différents instituts pédagogiques nationaux pour le concours national d'accès à la formation spécialisée d'assistants en fauteuil dentaire et d'auxiliaires de puériculture de la santé publique, a affirmé à l'APS la directrice de l'Institut national pédagogique de la formation paramédicale (INPFP), Mme Laalaoui Abir.

Mme Laalaoui qui a donné le coup d'envoi du concours national à l'INPFP d'Hussein Dey (Alger), a précisé que le nombre de candidats inscrits au titre de l'année 2019-2020 avoisinait les 100 000 candidats, inscrits au niveau des 35 instituts nationaux de formation paramédicale répartis à travers le territoire national.

Le nombre d'inscrits pour cette année a connu une hausse de "20 % par rapport à l'année dernière", a-t-elle fait savoir, expliquant cela par "l'engouement" des jeunes ayant un niveau terminal pour les offres de formation et d'emploi proposées par le ministère de la Santé, de la

population et de la réforme hospitalière dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à renforcer les soins médicaux.

Les épreuves portent sur des matières scientifiques, dont les mathématiques et les sciences, en sus de matières facultatives comme le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, a-t-elle ajouté, précisant

que l'INPFP a travaillé en coordination avec les autres instituts de wilaya pour l'organisation de ce concours, notamment en ce qui concerne la préparation des questions et réponses types, et supervisé l'impression de plus de 700 000 copies de sujets.

Les résultats seront connus dans les délais fixés par le Statut général code de la Fonction publique, a-t-elle déclaré précisant que les services de santé ont consacré 750 places pédagogiques aux candidats retenus dans la spécialité d'assistants en fauteuil dentaire de santé publique et 750 autres places aux auxiliaires de puériculture de santé publique.

Pour sa part, le directeur de l'institut national pédagogique de formation paramédicale (INPFP) d'Hussein-Dey, Rachid Ait Meziane a fait savoir que le nombre des inscrits au niveau d'Alger s'est établi à 847 candidats, dont les 60 meilleures auront des postes dès qu'ils terminent leur formation, soit après deux ans d'études théoriques et pratiques.

Les lauréats seront répartis sur les Centres hospitalo-universitaires (CHU) de la wilaya d'Alger, notamment les services de maternité.

Le ministère de la Santé a lancé "pour la première fois" une formation dans la spécialité d'assistant en fauteuil dentaire en vue de combler le déficit enregistré en la matière, a expliqué M. Ait Meziane.

L'organisation des concours dans ces spécialités s'inscrit dans le cadre du plan de formation de la direction de la formation au ministère de la Santé, a-t-il précisé soulignant qu'un intérêt particulier est accordé à la formation de spécialistes en radiologie, réanimation et anesthésiste.

Il fait état en outre, de l'introduction d'une formation, courant 2020, en fabrication de montures de lunettes et de lentilles de contact pour la première fois en Algérie. (APS)