11 morts et 35 blessÃ©es en 48h (protection civile)

Onze personnes ont péri et 35 autres ont été blessées, dans six accidents mortels, durant ces dernières 48h ,a indiqué, Samedi un communiqué de la protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou avec 2 accidents mortels ou 5 personnes décédées et 29 autres blessées suite au renversement d’un bus de transports de voyageurs sur l’autoroute au lieu dit Oued Fali commune de Tizi Ouzou. Aussi, 2 autres personnes décédées suite renversement d’un véhicule suivi d’une chute dans un ravin au lieu dit Tala Ghelaf commune de Boughni, précise le communiqué.

Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence a 22 personnes intoxiquées par l’inhalation du monoxyde de carbone CO, suite à l’utilisation des appareils de chauffage et chauffes bains à l’intérieur des habitations et demeures au niveau des wilayas de : Naama, Médéa, Ain Defla, Tissemsilt et Relizane, où les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les hôpitaux, selon la même source.

A souligner, l’intervention des éléments de la protection civile pour l’extinction de 6 incendies urbains, industriels et divers, au niveau des wilayas d’Oum el Bouaghi, Tizi Ouzou, Tebessa, Ain Defla, Blida et el Oued. Ces incendies ont causé 9 personnes incommodées par la fumée au niveau de la wilaya de Oum el Bouaghi , ainsi qu’une personne incommodée au niveau de la wilaya de Tebessa, a ajouté le communiqué.

Par ailleurs, les éléments de la protection civile de la wilaya de Tipaza, sont intervenus cSamedi matin, pour l’extinction d’un important incendie de forét qui menace trois douars à savoir douar Bernous, douar Irouanou et douar M’haba commune de Gouraya. La protection civile a mobilisé 24 camions d’incendies et des moyens humains importants pour venir à bout de cet incendie avec des renforts de la protection civile dépêchés à partir des wilayas d’Ain Defla , Chlef , Blida et aussi l’unité nationale d’instruction et d’intervention dar el Beida,a précisé le communiqué.

Au total, les unités de la protection civile ont enregistré 4802 différents types interventions, suite aux accidents de la circulation, domestiques, évacuations sanitaire et extinction d’incendies.

LILIA SAHED / Rédaction Web