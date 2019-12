Tournoi UEFA des U16 Ã  Tirana: l'AlgÃ©rie officiellement invitÃ©e

La sélection algérienne de moins de 16 ans prendra part à un tournoi international à quatre, prévu du 23 février au

1er mars 2020 à Tirana, sur invitation de l'Union européenne de football (UEFA), dans le cadre de son programme de développement, appelé UEFA-ASSIST, a indiqué vendredi la Fédération algérienne de football

En plus de l'Algérie et de l'Albanie, ce tournoi verra la participation de deux autres nations, à savoir: la Géorgie et la Lituanie.

C'est la première fois que la FAF est sollicitée pour prendre part à un tel événement.

Rédaction Web