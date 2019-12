Accidents de la circulation Ã  El Bayadh: deux morts et huit blessÃ©s.

Les 24 heures écoulées ont été particulièrement dramatiques selon les services de la protection civile. Deux personnes (un homme et une femme) sont tuées et trois autres blessées suite au dérapage et au renversement d’un véhicule léger sur la RN 47 dans son tronçon Aïn Arak-El Bayadh. Les dépouilles mortelles des victimes ont été déposées à la morgue de l’hôpital du chef-lieu de wilaya, alors que les blessés dont un se trouvant dans un état grave ont été admis aux urgences du même établissement hospitalier. Par ailleurs, un véhicule utilitaire ayant dérapé avant de se renverser a fait deux blessés. L’accident s’est produit dans la commune d’El Mahra, au sud de la wilaya.

Deux autres personnes ont été blessées dans un troisième accident enregistré sur la RN 36 en direction de la commune de Labiodh Sidi Cheikh, alors que les services de la protection civile avaient enregistré un quatrième drame de la route sur la RN 47 au niveau de la localité de

Thenia, dans la commune d’El Bayadh, faisant un blessé.

Les services compétents ont ouvert des enquêtes sur les circonstances des quatre accidents.

