BoumerdÃ¨s : Arrestation dâ€™un Ã©lÃ©ment de soutien aux groupes terroristes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 17 décembre à Boumerdès /1re RM, un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement a détruit une mine antipersonnel à Tébessa/5e RM.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Oran et Aïn Témouchent/2e RM, deux narcotrafiquants en possession de 8 kilos de kif traité et de 1.000 comprimés psychotropes. Un autre détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit individus et saisi divers outils d’orpaillage, tandis que huit immigrants clandestins ont été interceptés à Tamanrasset/6e RM.