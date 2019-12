Mise en service prochaine de lâ€™Ã©changeur Alger-Tipasa- pour rallier le MausolÃ©e de MaurÃ©tanie

Le projet de l’échangeur de l’autoroute Alger-Tipasa, pour rallier le Mausolée royal de Maurétanie, sera "bientôt"opérationnel, a-t-on appris, mercredi, auprès de la direction des travaux publics de la wilaya.

"Le projet en est aux dernières retouches, et sera mis en service dans les prochaines semaines", selon les prévisions de cette direction.

La mise en exploitation de cet échangeur permettra aux nombreux visiteurs du Mausolée royal de Maurétanie, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco, de "rallier directement ce monument de renommée mondiale, par l’autoroute Alger-Tipasa et d’en sortir, sans passer par la ville de Sidi Rached, à l'Est, ou AinTagourait, au Nord, en traversant la ville de Tipasa, comme c'est le cas actuellement, selon les explications de la même source.

"Ce projet est inscrit au titre des efforts de désenclavement et valorisation des sites culturels, notamment ceux de renommée mondiale, comme le Mausolée royal de Maurétanie, aux fins de relever le nombre de leurs visiteurs", a indiqué à l’APS, le directeur de la Culture de la wilaya, Abdenour Kherbache.

Il s’agira, également, a-t-il ajouté, de "rapprocher les distances, et d’assurer un gain de temps pour les usagers en provenance d’Alger et en direction d’Ain Tagourait et de Bouharoune au Nord, qui pourront ainsi éviter les encombrements quotidiens de l’axe de la RN11 traversant Bou Ismail, selon les objectifs fixés, à ce projet, par la direction des Travaux publics de la wilaya.

Les usagers de l’autoroute en direction de Sidi Rached et Hameur El Ain, au Sud, pourront quant à eux, grâce à ce projet, éviter l’échangeur de Tipasa et rallier directement le Mausolée royal de Maurétanie, selon les mêmes prévisions.

Affecté d’une enveloppe de 155 millions de DA, ce projet d’échangeur de 2,8 km linéaire, a enregistré un important retard. Il a été inscrit à la réalisation en 2015, mais son lancement effectif en travaux est intervenu vers la fin 2018, après la levée des contraintes administratives ayant entravé sa réalisation, selon les explications fournies par la même direction.

Le Mausolée royal de Maurétanie est situé à près de 70 km à l’Ouest d'Alger, avant d’arriver à la ville de Tipasa, sur la route menant à Cherchell.

Ce monument, construit en pierre, est de forme circulaire, avec une base de 185,5 mètres et un diamètre de 60,9 mètres, sur une hauteur de 32,4 mètres. La base de la structure était autrefois ornée de 60 colonnes ioniques et quatre portes arrière. Les visiteurs ont accès au mausolée à travers une petite porte à sa base, située dans sa partie Est.

Au centre de la tombe se trouvent deux chambres voûtées accessibles par un escalier en colimaçon. Ces chambres sont divisées par un court passage et séparées de la galerie par des portes en pierre mobiles.

Le tombeau est parfaitement visible de la plaine de la Mitidja, au Sud d’Alger, et des hauteurs de Bouzaréah. Il constitue, également, un point de repère pour les marins et pêcheurs en mer. (APS)