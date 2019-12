Mouvement El-Islah : Respecter les impÃ©ratifs du processus dÃ©mocratique

La réussite de la Présidentielle en Algérie consolidera la confiance et redonnera l'espoir à l'ensemble des citoyens qui pourront traiter les différentes questions nationales et pallier les dysfonctionnements enregistrés dans divers domaines, a estimé, mardi, le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini. S'exprimant à l'occasion de la tenue de la 12e session du bureau national de son parti, M. Ghouini a affirmé que l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans le cadre de nouveaux mécanismes juridiques, indépendants et transparents, contribuera à l'instauration de la quiétude et de la tranquillité chez tous les Algériens. M. Ghouini a appelé tout un chacun à respecter les impératifs du processus démocratique avec ses mécanismes électoraux, à soutenir les efforts de la prochaine période, à concrétiser les changements radicaux revendiqués par le mouvement populaire et à poursuivre le processus de dialogue avec tous les acteurs en vue de renforcer les fondements de l'Etat et de la société et de raffermir la démocratie, l'Etat de droit et les libertés.

