Enseignement supÃ©rieur: M. Bouzid examine avec l'ambassadeur chinois la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a reçu l'ambassadeur de Chine, Li Llanhe, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, notamment en matière d'enseignement supérieur.

Les relations algéro-chinoises connaissent, ces dernières années, une densité accrue en matière de coopération au niveau de l'ensemble des secteurs socio-économiques et notamment dans le secteur de la formation supérieure et la recherche scientifique où les deux pays ont signé plusieurs accords et conventions notamment dans le domaine de la mobilité des doctorants et des enseignants, l'échange de délégations d'experts, la participation dans les séminaires, colloques et journées d'études

Les deux parties ont également examiné les possibilités de concrétisation du projet de création d'une université internationale ouverte sur le monde. Les deux parties se sont entendues aussi sur le renouvellement de programme de coopération en matière d'enseignement et de recherche scientifique qui arrive à expiration, de même qu'elles ont convenu d'ouvrir d'autres départements d'enseignement de la langue chinoise

Rédaction Web