L'APS lance son sondage des meilleurs athlÃ¨tes 2019

L'agence Algérie-Presse-Service (APS) lance mardi son traditionnel sondage Brahim-Dahmani des meilleurs athlètes 2019, qui se sont distingués au cours de l'année touchant à sa fin.

L'APS saisit cette occasion pour mesurer les exploits et les actions de l'ensemble des acteurs du sport algérien.

Les organes de la presse nationale et étrangère accrédités en Algérie seront ainsi appelés à choisir les deux meilleurs athlètes (homme et dame) ainsi que le meilleur espoir et la meilleure équipe de l'année.

La formule retenue est celle des différents sondages organisés par l'agence depuis 1977, c'est-à-dire un point pour chaque voix.

La rédaction sportive de l'APS propose, comme à chaque fois, une liste exhaustive, ouverte cependant à d'autres choix, des acteurs du sport ayant marqué cette période.

Le prix Brahim-Dahmani, en hommage au journaliste de l'APS qui a occupé plusieurs postes à la rédaction sportive et au service culturel avant d'être nommé à un poste à l'étranger (Harare, Zimbabwe), disparu en 1987, récompense le meilleur sportif de l'année.

Le prix Abdelkader-Hammani, un des premiers journalistes de la rédaction sportive de la télévision, récompensera la meilleure sportive de l`année, tandis que le prix Mokhtar-Chergui, en hommage à l'ex-responsable de la rubrique sportive du quotidien El Moudjahid, sera remis au meilleur espoir sportif.

Enfin, le prix Abdellah-Benyekhlef, en hommage à l'inimitable animateur des années 1960 et 1970 de la radio Chaîne III, récompensera la meilleure équipe de l'année.

Les lauréats seront connus dans une vingtaine de jours, à l'issue de l'opération de comptage des voix.

Les choix des lauréats doivent parvenir au plus tard le 5 janvier 2020, en précisant le nom de l'organe, aux numéros de fax :

023 56 96 54, 023 56 96 63 ou 023 56 96 47 ou à l'adresse mail suivante : apsredsportive2000@gmail.com

Rédaction Web / L.S