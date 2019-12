22 morts et 1045 blessÃ©s sur les routes en une semaine ( Protection Civile)

Les unités d’interventions de la Protection civile ont enregistré 921 accidents de la circulation ayant causé 22 décès et 1045 blessés durant la période du 8 au 12 décembre dernier. C’est ce qu’a indiqué, Mardi, un communiqué de la Direction Générale de la Protection civile.

« 1664 interventions ont été effectuées suite à 921 accidents de la circulation ayant causé le décès à 22 personnes et les blessures à 1045 blessés », peut-on lire sur le communiqué, qui précise que les personnes blessées ont été évacuées vers les structures hospitalières. Selon la même source , le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec 34 accidents de la route, ayant causé 3 morts et 38 autres blessées. Par ailleurs, le communiqué fait état d’un total de « 23.359 appels de secours émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses ». Dans le détail, le communiqué a précisé en ce qui concerne les secours à personnes « 12.789 interventions ont été effectuées ayant permis la prise en charge de 1.320 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 11.004 malades vers les structures sanitaires ».

Aussi, le bilan fait état de 8006 interventions effectuées durant la même période pour l’exécution de 6879 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses .

Lilia Sahed / Rédaction Web