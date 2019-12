Saisie de plus de 400 kg de kif traitÃ© au Sud-Ouest (MDN)

Un détachement combiné de l'ANP a saisi, Lundi,lors d’une patrouille de fouille menée près de la zone de Oued El Araar, commune de Djenniène Bourezg, wilaya de Naama ,une grande quantité de kif traité s’élevant à cinq , quintaux et 14 kilogrammes, a indiqué le MDN dans un communiqué . Dans le même sillage, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont saisi, à Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen 25 kilogrammes et 600 grammes de la même substance

« Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays », a précisé le MDN.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi, à Bordj Badji Mokhtar,7 groupes électrogènes et un marteau piqueur, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à El-Oued, un individu à bord d'un véhicule touristique chargé de 1020 unités de tabac destinées à la contrebande.

Neila .B/ Rédaction Web