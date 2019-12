Ouargla : Plus de 300 millions DA pour l'amÃ©nagement de lotissements sociaux Ã  Ain El-Beida

Une enveloppe de plus de 300 millions DA a été allouée à l'aménagement des nouveaux lotissements sociaux dans la commune d'Ain El-Beida (daïra de Sidi-Khouiled), a indiqué mardi les services de la wilaya d'Ouargla, à l’APS.

L'opération concerne sept lotissements sociaux créés au niveau de la collectivité et totalisant 1.320 parcelles, sur une superficie globale de 55 hectares, selon la même source, précisant que les travaux prévus ciblent le terrassement du terrain, l'ouverture de routes, et la réalisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement.

Les délais de réalisation ont été fixés entre deux et neuf mois, selon la superficie du lotissement et la nature de son terrain, sachant que le plus grand couvre une superficie de 20,29 hectares et le plus petit 2,10 hectares, a ajouté la source.

La daira de Sidi-Khouiled avait déjà bénéficié d'un programme de huit lotissements sociaux, cinq dans la commune du chef lieu de daira et trois dans la commune de Hassi-Benabdallah, totalisant 812 parcelles.

Les travaux de terrassement et de tracé des routes se poursuivent au niveau des deux communes, tandis que le reste des travaux a été finalisé.

Rédaction Web / L.S