Mouvement de la sociÃ©tÃ© pour la paix : Appel au dialogue responsable

Le MSP a qualifié lundi de rassembleur le discours prononcé par le président élu, Abdelmadjid Tebboune, à l'issue de la proclamation des résultats de la présidentielle, estimant qu'il est à même d'atténuer les tensions et d'ouvrir les perspectives du dialogue et du consensus. Le Mouvement a exprimé son attachement à faire partie de la solution et non de la crise. Le Mouvement décidera de sa pratique politique et de ses positions conférées par la loi, sur la base des faits sur le terrain, au service de l'intérêt général. Le MSP a appelé à un dialogue transparent, sérieux, responsable et de la discorde, en brandissant les slogans de l'unité sans polarisation, ni intrusion, est le seul garant du succès du dialogue et de l'ouverture de perspectives en faveur d'un avenir prospère et serein pour l'Algérie et les

Algériens.

Rédaction Web