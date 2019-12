ConfÃ©rence islamique des ministres de la santÃ© : M. Miraoui Ã  Abu Dhabi :

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui prend part, depuis dimanche, aux travaux de la 7e session de la Conférence islamique des ministres de la santé à Abu Dhabi. M. Miraoui exposera l'expérience de l'Algérie et ses réalisations en matière de mise en œuvre du processus de réforme du système sanitaire, couronné le 2 juillet 2018 par la nouvelle loi sur la santé. Cette loi vient définir les principes et les dispositions fondamentales pour la concrétisation et la consécration du droit constitutionnel du citoyen à la préservation, à la protection et à la promotion de sa santé et de son bien-être physique et socio-psychologique, et ce dans le cadre de principes immuables garantis par l'Etat

Rédaction Web