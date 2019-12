Culture : Mohamed Lamari tire sa rÃ©vÃ©rence

Le chanteur s'est éteint, lundi à l'hôpital militaire d’Aïn Naâdja, à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui un riche répertoire musical qui restera gravé à jamais dans la mémoire des Algériens.

Né en 1940 à la Casbah d'Alger où il s'est imprégné des traditions et du mode de vie typiquement algérien, il grandit en plein résistance marquée par les évènements de la bataille d'Alger, choisissant l'art comme moyen pour s'affirmer. A noter que le défunt a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Kettar à Alger.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a souligné que l’artiste a marqué de son empreinte la scène artistique algérienne. L'Algérie vient de perdre un monument et un grand chanteur au style particulier (...) qui a marqué de son empreinte la scène artistique et musicale algérienne et dont le répertoire restera gravé à jamais dans la mémoire collective de notre peuple.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du

Gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Il a qualifié Mohamed Lamari de grand monument.

Redaction Web