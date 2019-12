Trafic des biens culturels: un atelier se tient Ã  Alger

Organisé lundi par le ministère de la Culture et le bureau régional de l'UNESCO, cet atelier vise principalement à sensibiliser les participants au cadre normatif mis en place pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, principalement les mécanismes mis en place par les forces de l'ordre, et à mettre en conformité la législation interne avec les conventions et orientations internationales afférentes. Dans un message lu par son chef de cabinet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a salué les efforts déployés par la communauté internationale et l'Unesco pour l'ensemble des actions menées (...) en matière de lutte contre le trafic de biens culturels. Le ministre a également relevé le caractère menaçant de ce trafic au vue de ses ramifications avec le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, en plus de la menace que constituent les réseaux transfrontaliers" du commerce illicite de biens culturels. En Algérie pas moins de 40.000 biens culturels, principalement des objets d'art, des pièces de monnaie et des manuscrits, ont été récupérés ces dernières années, selon les données fournies le ministère de la Culture.

Rédaction Web