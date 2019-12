MarchÃ© africain: lâ€™AlgÃ©rie un partenaire Ã©conomique stratÃ©gique pour SÃ©oul

La Corée du Sud ambitionne de renforcer ses relations avec l’Afrique, notamment au niveau économique, considérant que l’Algérie constitue dans ce cadre un important partenaire", a indiqué lundi à Alger le représentant d’une délégation scientifique et diplomatique

sud- coréenne. Invité à tenir une conférence au niveau de l’Université des Sciences économiques et de gestion Alger 3, le professeur au niveau du département d’étude Europe-Afrique de l’Académie diplomatique sud-coréenne, Kim Dongsuk, a estimé que "l’Algérie représente un pays très important au niveau géographique et géopolitique, constituant un point de liaison entre l’Europe et l’Afrique".

Le professeur Dongsuk a estimé que son pays peut également apprendre beaucoup de l’Algérie, notamment en terme sécuritaire et de coexistence, deux aspects importants pour son pays.

Rédaction web