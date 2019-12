Lutte/championnat d'AlgÃ©rie cadets : Plus de 180 athlÃ¨tes prÃ©sents vendredi et samedi Ã  Alger

Le championnat national de luttes associées (cadets et cadettes) aura lieu vendredi et samedi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, a-t-on appris lundi de la Fédération

algérienne des luttes associées (FALA).

Ce premier rendez-vous sportif inscrit au calendrier de la saison 2020, verra la participation de plus de 180 jeunes lutteurs cadets de 13 ligues de wilayas du pays dans dix catégories de poids en luttes gréco-romaine, libre et féminine.

La journée de vendredi prévoit le déroulement des éliminatoires et finales en luttes gréco-romaine et libre dans les catégories de poids (45 kg, 51 kg, 60 kg, 71 kg et 92 kg) ainsi qu'en lutte féminine (40 kg, 46 kg, 53 kg, 61 kg et 69 kg).

La deuxième journée sera consacrée aux catégories 48 kg, 55 kg, 65 kg, 80 kg et 110 kg dans les deux styles (luttes libre et gréco-romaine) ainsi que dans les catégories de la lutte féminine (34 kg, 49 kg, 57 kg, 65 kg et 73 kg).

Les quatre premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés par des cadeaux et diplômes.