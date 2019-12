Mâ€™sila: RÃ©ception au premier trimestre 2020 de plus de 1400 habitations rurales

Un total de 1.438 habitations rurales, actuellement en chantier sera réceptionné « au premier trimestre 2020 » dans la wilaya de M’sila, ont indiqué les services de la wilaya M’sila à l’APS.

Un investissement public de plus d’un milliard de dinars a été mobilisé sous forme d’aide financière pour la réalisation de ce quota de logement ciblant les communes à caractère steppique et montagneux, ont précisé les même services relevant l’engouement sur ce genre d’habitat dans la capitale du Hodna. Les services de la wilaya de M’sila ont souligné que plus de 15.000 demandes d’habitat rural ont été enregistrées à M’sila assurant que ces demandes seront satisfaites « au cours des deux prochaines années ». « Depuis le lancement du programme de l’habitat rural dans la capitale du Hodna, plus de 4.000 unités ont été construites, a rappelé la même source, mettant en avant « l’impact de ce programme dans l’allègement de la demande sur d’autres segments du logement notamment le public locatif (LPL) ».

Rédaction Web / L.S