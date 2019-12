L'APS lancera mardi son sondage des meilleurs athlÃ¨tes 2019

L'agence Algérie-Presse-Service (APS) lancera mardi son traditionnel sondage annuel des meilleurs athlètes qui se sont distingués en 2019.

Les organes de la presse nationale et étrangère accrédités en Algérie, tous supports confondus, seront ainsi appelés à choisir les deux meilleurs athlètes (homme et dame) ainsi que le meilleur espoir et la meilleure équipe de l`année.

Comme chaque fois, la rédaction sportive de l`APS proposera une liste exhaustive, ouverte cependant à d'autres choix, des acteurs du sport ayant marqué l'année qui touche à sa fin.

Les lauréats seront connus dans une vingtaine de jours. (APS)