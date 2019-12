Saisie de 3 000 comprimÃ©s psychotropes Ã  Tebessa (MDN)

La traque contre les narcotrafiquants se poursuit. Des détachements combinés de l’ANP ont appréhendé, à Oran et Tébessa, trois narcotrafiquants et saisi trois kilogrammes de kif traité et 3000 comprimés psychotropes, a indiqué le MDN dans un communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, le 15 décembre à Djanet, 14 individus et saisi quatre véhicules tout-terrain, huit groupes électrogènes et quatre marteaux piqueurs. D’autres détachements ont arrêté, à Sétif et Djelfa, trois individus en leur possession deux fusils de chasse.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Biskra, deux individus à bord d'un (véhicule utilitaire chargé de 1065 paquets de tabac.

A Oran, des Garde-frontières ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de douzeindividus, tandis que douze migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Ouargla.

NB/ Rédaction Web