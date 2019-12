Ansej : prÃ¨s de 210 micro-entreprises financÃ©es en 2019 Ã  Oran

Quelque 208 entreprises ont été créées dans la wilaya d'Oran jusqu'à fin novembre dernier dans le cadre de l'Ansej, qui ont permis la création de plus de 450 postes d'emploi, a indiqué à l'APS le chargé de la communication au sein de cette antenne, Brahim Messaï.

Le nombre d'emploi créé est beaucoup plus important, selon le responsable, puisque les données avancées représentent un chiffre approximatif lors de l'étude du dossier. Une augmentation du nombre d'entreprises créées a été enregistrée par rapport à l'année 2018, qui a vu la création d'un peu moins de 200 entreprises, a-t-il expliqué. Les dossiers financés concernent différents segments économiques, dont les services, les activités libérales, le bâtiment et les travaux publics, a ajouté M. Messaï, relevant que les créneaux de l'industrie et les technologies de la communication suscitent également un intérêt particulier des jeunes postulants au financement.

Rédaction Web / L.S