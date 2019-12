PrÃ©sidentielle2019 : La Chine fÃ©licite le prÃ©sident Ã©lu Abdelmadjid Tebboune

La Chine a félicité le président élu Abdelmadjid

Tebboune, après sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, exprimant sa disponibilité à œuvrer avec l'Algérie pour la promotion de leur partenariat stratégique global. L’Autorité nationale indépendante des élections de l’Algérie a annoncé que M. Abdelmadjid Tebboune est élu président de la République algérienne démocratique et populaire, la Chine adresse ses félicitations à cet égard. a déclaré le Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le Porte-parole de la diplomatie chinoise a estimé, à l'occasion, que l'organisation avec succès des présidentielles revêt une importance considérable pour le recouvrement de la stabilité et du développement de l’Algérie. Rappelant que les peuples chinois et algérien sont liés par une amitié traditionnelle très profonde, le Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé, à ce titre, que la Chine soutient toujours l’Algérie dans sa recherche de voie de développement adaptée à ses conditions nationales et est disposée à travailler ensemble avec l’Algérie pour promouvoir davantage le développement de leur partenariat stratégique global.

Rédaction Web