La PrÃ©sidentielle : Un acquis prÃ©cieux

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a affirmé, dimanche à Batna, que la Présidentielle du 12 décembre était un acquis précieux ouvrant la voie à une nouvelle ère qui s'appuie sur la démocratie réelle pour l'édification d'un Etat de droit pour lequel se sont sacrifiés nos aïeux et auquel aspirent les patriotes intègres.

« Cet événement historique s'est déroulé dans des conditions à la hauteur de la conscience du peuple algérien et de l'engagement de l'Armée populaire nationale à la doctrine de loyauté à la patrie, à la préservation de son unité et de sa souveraineté et d'adhésion aux choix judicieux et légitimes du peuple ».

Rédaction Web