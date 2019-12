Centres rÃ©gionaux de la tÃ©lÃ©vision et autres mÃ©dias : Des vecteurs de proximitÃ©

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a considéré dimanche à Batna que les centres régionaux de la télévision algérienne et autres médias sont à même de constituer un centre de rayonnement et de consolider l’information de proximité.

En marge de l’inauguration d’un centre régional de la télévision algérienne, d’un siège de l’APS et d’une maison de la presse au centre-ville, le ministre a indiqué que l’objectif du gouvernement et de l’Etat algérien est de mettre à la disposition des citoyens de toutes les régions du pays, les moyens d’information y compris des médias de proximité dans un souci d’offrir un service public de qualité. Concernant le centre régional de la télévision algérienne, M. Rabehi a indiqué qu’il s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement portant sur l’ouverture de 10 stations régionales de télévision dont cinq déjà réceptionnées et le reste devant l’être dans les prochaines semaines. Lors de l’inauguration du siège de l’APS à Batna, le ministre a estimé qu’il représente un plus aux médias que mérite la wilaya de Batna.

Rédaction Web