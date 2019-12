Zone de libre-Ã©change continentale africaine: M. Djellab Ã  Accra

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab participe aux travaux qui ont débuté samedi. A rappeler que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo avait présidé, samedi, l'ouverture officielle de ces travaux qui prendront fin dimanche. La réunion de deux jours, porte sur l'examen des entraves au développement des échanges commerciaux entre les pays africains suite à l'activation de la ZLECAf notamment les restrictions douanières pour faciliter la circulation des biens et marchandises, à travers le lancement de plateformes logistiques et la levée des entraves à la croissance de l'économie africaine. Outre l'examen des questions liées aux règles d'origine régissant la classification des produits, les ministres africains du commerce auront également à évoquer les modalités de clôture des premier et deuxième rounds de négociations consacrés essentiellement aux problématiques de la concurrence, de l'investissement et de la propriété intellectuelle.

Rédaction Web