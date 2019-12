Assurance islamique "Takaful" bientÃ´t disponible

L’assurance Charia compatible "Takaful" sera prochainement disponible chez les opérateurs d’assurance dont la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance, a indiqué dimanche à Alger le P.D.G. de cette compagnie publique, Brahim Kessali. Lors d’un point de presse tenu en marge d’une journée Portes Ouvertes organisée par la CAAR pour la présentation de l’entreprise et de ses services d’assurance, l responsable a fait savoir que la compagnie d’assurance qu’il dirige est prête à lancer les produits d’assurance islamique "Takaful" introduites par la Loi de finances 2020.

M. Kessali a également évoqué les nouveautés proposées par la CAAR, dont le service de souscription en ligne aux différentes polices d’assurance dont les produits "multi-disques habitation", "assurance catastrophes naturelles" et l’assurance véhicule pouvant être souscrites de chez soi avec une carte bancaire ou une carte CCP.

"Désormais nous voulons aller vers le m-paiement, à savoir la souscription via Smartphone et nous travaillons sur des applications mobiles pour permettre un règlement plus rapide des sinistres". M. Kessali a en outre indiqué prévoir un taux de croissance de 3% du chiffre d’affaires de la CAAR pour l’année 2019 à près de 16 milliards DA.

