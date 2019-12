Le prÃ©sident sahraoui fÃ©licite le prÃ©sident Ã©lu Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, a adressé un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre, dans lequel il a loué "l'expérience algérienne exceptionnelle qui était à la hauteur des aspirations".

S'adressant en son nom et au nom du peuple et du gouvernement sahraouis, le président sahraoui a exprimé à M. Tebboune "ses vœux les plus sincères", lui souhaitant "réussite et succès dans cette mission noble dont le peuple algérien frère l'a chargée".

Il a dit, à ce propos, qu'il avait "suivi avec intérêt et admiration, à l'instar du monde entier, le déroulement de l'expérience algérienne exceptionnelle qui était à la hauteur des aspirations", couronnée par la proclamation de M. Tebboune président élu de l'Algérie.

M. Ghali a affirmé, par ailleurs, que le peuple sahraoui "ne peut qu'exprimer sa profonde satisfaction et son espoir dans cette grande démarche", souhaitant voir le président Tebboune concrétiser "la volonté et l'aspiration du peuple algérien frère à l'édification d'une Algérie moderne, allant de l'avant sur le chemin du serment fait aux chouhada, au sein de laquelle la suprématie de la loi et l'Etat des institutions seront consolidés, et le développement, le progrès et la prospérité renforcés".

Il a réaffirmé, à cette occasion, "sa volonté sincère et sa détermination à consolider les relations de fraternité et d'amitié liant les deux peuples frères en Algérie et au Sahara Occidental", soulignant "la solidarité et le soutien indéfectible du peuple algérien à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté, l'indépendance et l'autodétermination, conformément aux principes de la Glorieuse révolution du 1er Novembre et aux chartes et résolutions de l'ONU et de l'Union africaine (UA), dans le cadre de la coopération, du bon voisinage et du respect mutuel".

A noter que Abdelmadjid Tebboune a remporté l'élection présidentielle du 12 décembre avec 58,15 % des suffrages, devançant les autres candidats à savoir Abdelkader Bengrina (17,38 %), Ali Benflis (10,55 %), Azzedine Mihoubi (7,26 %) et Abdelaziz Belaïd (6,66 %). (APS)