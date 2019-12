Equitation : le championnat dâ€™AlgÃ©rie de saut dâ€™obstacles du 18 au 21 dÃ©cembre Ã  Oran

Le championnat d'Algérie de saut d'obstacles des catégories cadets, juniors et seniors aura lieu du 18 au 21 décembre au centre équestre « Cavalier d’Oran », a indiqué dimanche la Fédération équestre algérienne (FEA) cité par l’APS.

Cette manifestation verra la participation de plus de 130 cavaliers représentant différents clubs du pays enfourchant des chevaux âgés de 4 à 6 ans et plus. Les deux premières journées seront réservées aux éliminatoires sur des obstacles de hauteur de 1 à 1,05m pour les cavaliers cadets âgés entre 10 et 14 ans et les juniors âgés de 15 à 18 ans sur des obstacles de 1,15 à 1,20m et enfin les seniors de 18 ans et plus sur des obstacles de 1,25 à 1,30m. La finale des cadets aura lieu vendredi, suivie de celles des juniors et seniors, le lendemain samedi. A l’issue de ce championnat, le vainqueur de chaque catégorie sera déclaré champion d'Algérie de la saison sportive 2019.

Rédaction Web