Le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz fÃ©licite le prÃ©sident Ã©lu Abdelmadjid Tebboune

Le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud a présenté samedi ses félicitations à Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle qui s'est déroulée jeudi dernier.

Dans son message de félicitations, le roi Salmane a exprimé à M. Tebboune « en son nom et au nom du peuple saoudien ses vœux de réussite dans l'accomplissement de ses missions présidentielles » et au « peuple algérien davantage de progrès et de prospérité ».

Dans le même cadre, le Prince héritier, Mohammed Ben Salmane a félicité M. Tebboune, lui exprimant « ses sincères vœux de réussite » et « au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité ».

APS / Rédaction Web