Lutte contre la contrebande: 5 individus arrÃªtÃ©s au sud du pays

Des détachements de l'ANP ont arrêté le 13 décembre 2019, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, trois personnes et saisi quatre marteaux piqueurs, quatre groupes électrogènes et trois détecteurs de métaux, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services des Douanes algériennes, deux narcotrafiquants en possession d'un kilogramme de kif traité et une somme d'argent.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des garde-frontières "ont intercepté, à Tébessa/5eRM, quatre narcotrafiquants et saisi 11120 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la GN ont arrêté, à Relizane/2eRM, une personne en possession d'une arme à feu de confection artisanale et une quantité de munitions. Par ailleurs, des garde-frontières "ont appréhendé 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen/2eRM et Tébessa/5e RM.

