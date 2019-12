Accidents de la circulation: 5 morts et 10 blessÃ©s au cours des derniÃ¨res 48 heures

Selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile, la wilaya de Chlef déplore le plus de victimes avec 2 décès et 2 blessées, suite à une collision entre deux véhicules et un camion, survenue sur la RN 19, commune de Sobha, daira de Boukadir. Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 23 personnes incommodées par le monoxyde de carbone à travers les wilayas de Batna, Constantine, Sétif, Ain Defla, Djelfa, Mila et Bordj Bou-Arreridj. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les hôpitaux par les secours de la Protection civile. Les secours de la Protection civile de la wilaya de Sétif et Guelma sont, en outre, intervenus pour l’évacuation de 3 personnes décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone.

Rédaction Web