Le Calife gÃ©nÃ©ral de la Tidjania fÃ©licite le prÃ©sident Ã©lu Abdelmadjid Tebboune

Le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabie à Ain-Madhi (Laghouat) a adressé un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre, a indiqué, samedi, à l'APS le chargé de communication de la Zaouïa, Bechar El Tidjani.

A ce titre, le Calife général a présenté ses félicitations et exprimé son soutien au nouveau président, l'appelant à la nécessité de "rassembler les Algériens et d'œuvrer à la satisfaction de leurs revendications légitimes, outre la préservation des fondements de la Nation algérienne, unie et unifiée, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest", a précisé la même source.

Le Cheikh El-Arabie a salué le peuple algérien qu'il a qualifié de "souverain juste notamment dans les moments décisifs", affirmant que la participation des Algériens à travers tout le territoire national, à cette élection, dans le calme et la sérénité, pour la patrie "est une preuve du haut degré de conscience du citoyen algérien", estimant qu'elle se veut l'amorce d'une véritable réforme de la Patrie et de la Nation".

Le Calife général de la Tariqa Tidjania s'est aussi félicité, dans son message, du rôle majeur et important des différents services de sécurité dans l'accompagnement de l'opération électorale, qui est devenue une véritable fête nationale pour l'Algérie. (APS)