Trois personnes dÃ©cÃ©dÃ©es asphyxiÃ©es par le CO Ã  Guelma

Trois personnes son décédées asphysiées par le Monoxyde de Carbone ( CO) , ces dernières 48 h , a indiqué le DGPC , dans un communiqué. Il s’agit de deux personnes décédées asphyxiées suite à l’inhalation de monoxyde CO émanant d’un chauffe bain à l’intérieur de leur domicile dans la wilaya de Guelma et une autre victime asphyxiée suite à l’inhalation du CO émanant d’un chauffage à Sétif. Par ailleurs, 23 personnes incommodées par le monoxyde de carbone à travers les wilayas de Batna, Constantine, Sétif, Ain Defla, Djelfa, Mila et Bordj Bou Arreridj ont été secourues .Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les hôpitaux par les secours de la protection civile.

