Tebboune appelle les acteurs du Hirak Ã  un dialogue

Le président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune a invité, vendredi, les acteurs du Hirak populaire à "un dialogue sérieux" pour l'intérêt de l'Algérie.

"Je m'adresse directement au Hirak, que j'ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle.

Le Hirak qui a permis l'émergence de plusieurs mécanismes, à l'instar de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) "a remis l'Algérie sur les rails de la légitimité, la préservant ainsi de l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpillé le peuple algérien", promettant d'œuvrer à "rendre justice à toutes les victimes de la "Issaba" (bande criminelle)".

"Il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de vengeance", a-t-il soutenu, soulignant qu'il œuvrera avec "toutes les parties pour tourner la page du passé et celle de la nouvelle République avec un nouveau esprit et une nouvelle approche".

Le nouveau président de la République a saisi cette occasion pour rendre hommage à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et à son Haut Commandement", en particulier le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui ont "géré la situation avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection absolue du Hirak".

