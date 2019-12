Classement FIFA des dames Lâ€™AlgÃ©rie termine l'annÃ©e Ã  la 84e place

La sélection algérienne féminine de football a gagné encore une place au classement de la FIFA, du mois de décembre, réactualisé vendredi et publié sur son site internet, et termine l'année 2019 à la 84e position. Au niveau africain dominé par le Nigeria 39e mondial (-3 places), les Algériennes pointent au 9e rang, devançait par également par, le Cameroun 49e (-3 places), l'Afrique du Sud (55e), Ghana 60e (-10), la Côte d'Ivoire 63e (+6), la Guinée-Equatoriale 71e (+1), le Maroc 81e (+1) et le Mali 82e (+3). Le RD Congo (108e) et Kenya (133e) ont gagné chacune dix places et se retrouvent respectivement, à la 108e position mondiale (12e africaine) et la 133e mondiale, 17e africaine. Maurice, 155e mondial, ferme les rangs des sélections africaines au classement FIFA. En haut du classement FIFA des meilleures sélections féminines de la planète, les Etats-Unis conservent sans surprise leur première place devant cinq nations européennes. L'équipe américaine devance l'Allemagne (2e), les Pays-Bas (3es), la France (4e) et la Suède. Un seul changement dans le Top 10: le Brésil récupère sa 9e place aux dépens du Japon. La prochaine édition du classement mondial féminin de la FIFA sera publiée en mars 2020.

APS