PrÃ©sidentielle 2019:Azzedine Mihoubi dÃ©clare respecter la volontÃ© populaire

Le secrétaire général par intérim et candidat du Rassemblement national démocratique à la présidentielle, Azzedine Mihoubi a affirmé, vendredi à Alger, respecter les résultats annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections, exprimant sa disponibilité à coopérer avec le président élu. « Je félicite le candidat élu, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui souhaite la réussite dans ses nobles missions nationales pour la concrétisation des aspirations du peuple algérien, et qu'il soit sûr de notre soutien et assistance, car nous sommes et demeurerons au service de ce peuple et de ses institutions ».

Azzedine Mihoubi, qui a obtenu 7,26% des suffrages exprimés, a fait savoir qu'il ne compte nullement contester les résultats, étant donné que l'objectif premier était, dès le départ, de concourir à la réussite de l'élection.

Rédaction Web