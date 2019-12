DÃ©mantÃ¨lement d'un rÃ©seau de passeurs de Â« harragas Â» Ã  Ain Temouchent

Un réseau de cinq individus impliqués dans l'organisation de traversées pour l'émigration clandestine (harragas) a été démantelé par des éléments de la Gendarmerie Nationale à Ain-Temouchent, a indiqué vendredi, le MDN , dans un communiqué . En outre, 35 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset et Ghardaïa.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont mis en échec, le 12 décembre , lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, des tentatives de contrebande de 11777 litres de carburants, alors qu'un autre détachement de l’ANP a arrêté, à Ouargla, deux contrebandiers et saisi 2070 unités d’articles pyrotechniques, tandis qu'un autre contrebandier a été appréhendé à Biskra, en possession de 728 unités de différentes boissons.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont intercepté, à Rélizane et Tlemcen, un narcotrafiquant et saisi 11 kilogrammes et (900) grammes de kif traité.

