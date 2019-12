PrÃ©sidentielle: Participation importante dans les wilayas, taux global de 39,93%

Des taux de participations appréciables ont été enregistrés lors de l'élection présidentielle du jeudi 12 décembre, a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi M. Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE ), qui a précisé que le taux global de participation à ce scrutin, après fermeture des bureaux de vote, est de 39,93%.Il a précisé dans une conférence de presse au centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal que le nombre de votants est de 9.692.077, soit un taux de participation national de 41,14%. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales est de 23.559.853 personnes. Le taux de participation de la communauté nationale établie à l'étranger s'est établi quant à lui à 8,69%.Par ailleurs, Charfi a indiqué que plusieurs wilayas ont enregistré un taux de participation supérieur à 50%, avoisinant les 60%, citant notamment les wilayas d'Adrar (61,24%), Laghouat ( 56,48%), Bechar ( 56,20%), Tamanrasset ( 55,07%), Tiaret (54,68%).Il souligné que les wilayas de Saida (54,32%), Sidi Belabbes ( 53,43%), Mascara ( 51,24%), Ouargla ( 50,22%), El Bayed ( 60,61%), Illizi ( 54,76%), El Taref (52,35%), Tindouf (64,14%), Naama ( 55,19%) et enfin Ain Temouchent (54,34%) ont également enregistré d'appréciables taux de participation.Pour le taux de participation de la communauté nationale établie à l'étranger, M. Charfi a cité Abou Dhabi (17,96%), Tunis (18,65%), Berlin (5,2%), Paris (4,49%) et les autres villes françaises dont Lyon (13,44%), Lille (11,33%) et Marseille (11,09%).Le président de l'ANIE a expliqué que les résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 12 décembre seront dévoilés ce vendredi lors d'une conférence de presse qu'il animera à partir de 11h00 au CIC Abdeltif Rahal.