PrÃ©sidentielle: dÃ©but de dÃ©pouillement des bulletins de la communautÃ© algÃ©rienne Ã©tablie en Tunisie

L'opération de dépouillement des bulletins de vote de la communauté algérienne établie en Tunisie a débuté, jeudi aux alentours de 19h00, au titre de la présidentielle du 12 décembre après la clôture du scrutin qui a duré 6 jours.

Cette opération se déroule en présence du délégué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) ainsi que des représentants de certains candidats en lice pour la présidentielle et des membres de la communauté nationale établie en Tunisie inscrits au niveau des trois centres consulaires à savoir le consulat général de Tunis, El Keuf et Gafsa. La communauté algérienne établie en Tunisie a continué à accomplir son devoir électoral dans le cadre de la présidentielle au titre de la sixième et dernière journée, dans des conditions « normales » avec une hausse « appréciable » du taux de participation, a fait savoir le délégué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Nasreddine Dekli.

APS / Rédaction Web